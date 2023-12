Politiet slo alarm om farlig stoff – nå etterforsker de to mistenkelige dødsfall

De to mistenkelige dødsfallene er ett i sommer og ett i desember. I begge tilfellene er det funnet spor av nitazener. Det tredje dødsfallet, der rettsmedisinerne påviste metonitazen, skjedde i desember, skriver Steinkjer24.

Nitazener er syntetiske morfinstoffer (opioider) og kan være opptil tusen ganger sterkere enn heroin. Fentanyl var til nylig det mest potente stoffet på det illegale marked. Nitazener (blant annet metonitazen, etonitazepyn og protonitazen) er mange ganger sterkere enn det igjen, skrev Rus & Samfunn i november.

12. desember varslet politiet og Steinkjer kommune offentligheten om at legevakten hadde fått flere henvendelser enn normalt om overdoser, og advarte om at nitazener i form av metonitazen har kommet dit.

«Stoffene er svært sterke. Det er derfor fare for livstruende forgiftning, pustestans, overdose og død ved bruk. Rusmiddelet selges illegalt og inntas i ulike former som piller, væske, røyk, vapeolje, injeksjon og sniffing. Politiet har etterretningsinformasjon på at stoffet har dukket opp på Steinkjer og resten av Innherred i den helt siste tida», skrev man i en pressemelding.

Innherred består av kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa.

Tolletaten har gjort flere beslag av nitazener i år.

– Disse stoffene er livsfarlige. Vi har aldri gjort så mange beslag som det vi har gjort de siste månedene. Dette ser vi på som bekymringsfylt, sa seksjonssjef Sondre Hammerstad i Tolletaten i en artikkel på etatens nettsider i november.

