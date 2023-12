Arnstad: Ikke gitt at regjeringen vil fremme forslag om endringer i abortloven

Det er heller ikke klart om et eventuelt forslag vil bli behandlet i løpet av denne stortingsperioden.

I motsetning til det Ap-politikere, både på Stortinget og i regjeringen, har gitt uttrykk for – åpent og anonymt overfor Vårt Land – sier Arnstad at det ikke er avklart at regjeringen vil fremme et lovforslag om endringer i abortloven.

– Nei, det er ikke avklart. Og det fortjener en grundig drøfting, sier Arnstad til Vårt Land.

Hun sier også at det ikke er gitt at en eventuell proposisjon kommer til behandling i løpet av denne stortingsperioden.

– Jeg tør ikke si noe sikkert om det. Det kommer i så fall an på om utvalgets arbeid med lovteksten er godt juridisk forankret og holdbart lovteknisk.

Men kommer abortloven opp til avstemning i Stortinget, vil Sp fristille sine representanter, bekrefter hun.

Partiene som har vedtatt politikk om å utvide grensen for selvbestemt abort, har til sammen 80 representanter i Stortinget. Om de stemmer samlet, mangler fem stemmer for flertall.

Foruten Sp, vil trolig Høyre og Frp la sine representanter stemme etter egen samvittighet i en eventuell avstemning om abortloven.

