To siktede etter at mann ble funnet med stikkskader i Ytre Enebakk mandag, er løslatt

– De har fremdeles status som siktet, men politiet har ikke funnet grunnlag for å holde dem lenger. Gjentakelsesfare, unndragelsesfare og bevisforspillelsesfare er ikke til stede, sier politiadvokat Tore Almenning til VG tirsdag kveld.

Politiet ønsker ikke å gå ut med alder, men operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt sa mandag at den fornærmede mannen er i omtrent 20- til 30-årsalderen.

Mannen ble stukket flere ganger i ryggen. Det er så langt ikke sikkert hva slags gjenstand som ble brukt. Fornærmede ble sendt til sykehus, men var ikke i livstruende fare.

– Han er heldigvis ikke så alvorlig skadd som først antatt, sa Walle mandag kveld.

VG skriver at mannens tilstand tirsdag er stabil.

Politiet meldte om hendelsen klokken 18 mandag. To personer ble først anholdt på bakgrunn av vitneopplysninger som gikk ut på at to mørkkledde menn løp fra åstedet. De to personene ble senere pågrepet og siktet.

De siktede hadde gjemt seg i et søppelskur, og ved hjelp av politihelikopter og patrulje ble de to funnet.

Mandag kveld gjorde politiet søk i området med hundepatruljer. Søket har ført til et funn.

– Vi har funnet noe av interesse, men det er mye som man kan bruke for å påføre stikkskade, sier politiadvokat Elisabeth Kaspersen i Øst politidistrikt til VG.

