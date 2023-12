Røde Kors advarer om stor snøskredfare flere steder i romjulen

– I julehelgen har det vært mye nedbør og vind, noe som skaper stor snøskredfare. Særlig gjelder det deler av Nord-Norge og Vestland, sier leder for ressursgruppe skred Tormod Eldholm i Røde Kors Hjelpekorps.

Varsom har utstedt oransje farevarsel for snøskred i blant annet Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Romsdalen, Hardanger og Sunnmøre juledagene, som betyr betydelig snøskredfare. I Svartisen er nivået onsdag hevet til rødt nivå, som betyr stor snøskredfare.

Eldholm er bekymret for at det med finere vær og flere skigåere i utsatte områder kan skje ulykker i romjulen, og han oppfordrer turgåere til å være ekstra varsomme i bratt terreng.

– Det er ved lettere vær etter dager med mye snø og vind vi ser flest ulykker, sier han.

– Det er viktig at alle som skal ut i naturen nå, ikke tar for gitt at områdene de skal ut i er trygge, selv om skredfaren kun er moderat eller betydelig.

