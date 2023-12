Krevende kjøreforhold skaper trøbbel i romjulstrafikken

Allerede på kvelden første juledag frøs det til og ble såpeglatt flere steder på Vestlandet. Andre juledag (tirsdag) var det fortsatt vanskelige kjøreforhold og det ble også sendt ut farevarsler flere steder i landet.

Tirsdag var det flere trafikkulykker der glatt føre trekkes fram som årsak, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Blant annet var 12 personer involvert i en kjedekollisjon med fem biler på E18 ved Tingstveit i Arendal. Her ble to personer fraktet til sykehus med ambulanse til sykehus i Arendal.

Ingen av de skadde er betegnet som alvorlig skadd, opplyste operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB.

– Seks av de involverte er uskadd, opplyser politiet.

Oppfordrer til å la bilen stå

Statens vegvesen sier at det kan bli krevende føreforhold flere steder i landet. De advarer bilister som skal ut på veiene, og oppfordrer til å la bilen stå.

– Følg med på værvarslene der du skal kjøre og sjekk trafikkmeldingene så du er forberedt, sier beredskapsrådgiver Tommy Steinnes i Statens vegvesen.

– Torsdagen peker seg ut som den store snøværsdagen, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Martin Granrød.

Romjulen har vært preget av flere ulykker flere steder i landet på grunn av blant annet dårlig sikt og førerforhold.

Ved Hafstein i Notodden ble to personer sendt til sykehus etter en frontulykke tirsdag ettermiddag. Ingen av de to ble alvorlig skadd. Det var fire personer involvert i ulykken – de to andre ble kjørt til legevakt for sjekk.

Av andre ulykker tirsdag kjørte en bil med to personer i Songdalen i Agder ut av veien og rett i fjellveggen. På Karmøy ble det meldt om en bil som hadde kjørt inn i autovernet på glatt føre, mens en bil på Sveio havnet en bil på taket.

Det er ikke meldt om alvorlig personskader i forbindelse med ulykkene.

– Kan bli kaldere og fryse på

Det ser ikke ut som det blir enklere å ferdes i trafikken med det første, selv om statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Rafael Escobar Løvdal sier det trolig vil bli noe bedre sør for Stad i løpet av tirsdag kveld og natt til onsdag, med tanke på at bygene gir seg.

– Men det blir jo kaldere og det kan fryse på, så, så man må kjøre forsiktig, sier Løvdal.

Han sier det ikke blir de store endringene i Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland før onsdag morgen.

– Det blir lettere i Møre og Romsdal, senere også i Trøndelag, mens det er først mot kvelden at det blir lettere i Nordland, sier meteorologen.

Hans råd til dem som skal ut i trafikken er å ta seg god tid og kjøre etter forholdene.

De neste dagene er det meldt snøvær i nesten hele landet. I tillegg blir det en del vind, som kan føre til snøfokk på fjellovergangene. Kombinasjonen vind og snø kan blant annet føre til snøskredfare, spesielt i Nordland og på Vestlandet, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Svært kraftige vindkast

I deler av Rogaland og Vestland er det utstedt oransje farevarsel for svært kraftige vindkast onsdag. Som følge av dette kan ferjer bli innstilt og bruer stengt. Vinden gir også økt snøskredfare, noe som kan føre til at veier må stenges.

– Statens vegvesens entreprenører forbereder seg på været som kommer og vil være ute med sine mannskaper, men mye nedbør og snøfokk gjøre at det kan være vanskelig å holde standarden, sier Steinnes.

Over Hardangervidda var det tirsdag kolonnekjøring – der det var opp mot 1,5 times ventetid på hver side.

Fare for snø flere steder i landet

Meteorologisk institutt har utstedt gule farevarsler for snø flere steder i landet.

Fra og med tirsdag kveld er det ventet mye snø i deler av Nordland, mens det i Agder og deler av Rogaland trolig vil komme mye snø fra og med onsdag kveld til fredag kveld.

Både i Nordland, Agder og Rogaland er det ventet mellom 15 til 30 centimeter med snø over 24 timer.

Også i de sørlige delene av Østlandet er det ventet mye snø.

– Fra natt til torsdag fram til ut på fredag ventes perioder med snø, 5–15 cm/24 t. Forbigående perioder med oppholdsvær torsdag ettermiddag. I sørlige områder kan det i perioder forekomme regn som fryser på bakken, skriver Meteorologisk institutt i farevarselet.

I deler av Nordfjord, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag kan det komme opptil 30 centimeter med snø til onsdag.

Meteorologisk institutt ber alle reisende beregne ekstra tid til transport og kjøring, samt å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.

