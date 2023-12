Ribbesteking årsak til sju brannutrykninger i Vestfold

Fra klokken14 til 17 var det sju utrykninger til automatiske brannalarmer, to i Sande, to i Færder, to i Tønsberg og en i Horten, skriver etaten på X (tidligere Twitter).

«Felles for dem alle: stekeos fra ribbe utløste detektorene. Tre utrykninger ble avbrutt og fire ganger kjørte mannskapene helt fram», heter det.

– På de to vi fra stasjon Tønsberg kjørte fram på, var det overhodet ikke noe galt med ribba, begge så meget bra ut. Og ikke minst luktet det himla godt, sier brannmester Sven Erik Anderssen.

Om brannmannskapene fikk smake litt på ribba, opplyses det ikke om.