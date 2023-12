Hvit romjul over nesten hele Norge

Julaften og natt til første juledag snødde det intenst flere steder over Sør-Norge og Østlandet. Og på snøkartet på Yr går det fram at nesten hele Norge kan feire hvit jul. Bare en tynn stripe fra Lillesand i sør og opp langs kysten et stykke nord for Bergen, var fremdeles fritt for snø mandag ettermiddag.

Bortsett fra noen få flekker her og der på kartet som var grønne er hele Norge snølagt.

– På Østlandet kom det en del og vi får en del snø på Vestlandet og i Midt-Norge, og sannsynligvis en del i Nordland, de neste dagene, sier vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdal til NTB mandag ettermiddag.

Omslag torsdag

Torsdag er det imidlertid ventet lite omslag i være som kan føre til mildere temperaturer kombinert med nedbør som kan gå over i regn i Sørvest-Norge og helt opp til Telemark.

– Torsdagen, som vel blir en slags utfartsdag før nyttår, kan bli interessant. Da blir det mer urolig, sier Løvdal.

Han sier det milde været er forbigående og at vinden holder og mildværet kan se ut til å gå over, men understreker at det er vanskelig å si eksakt hvordan forholdene vil utvikle seg.

Kose seg

Snøen og snøværet vil imidlertid holde seg framover og det lover fortsatt godt for snøføret svært mange steder.

– Det er bare å kose seg, sier Løvdal.

Snøen i Nord-Norge kommer av kaldluft som trekker ut av Nord-Finland, mens lenger sør er det lavtrykk og vind fra havområdene som trekker inn over land hvor snøen slippes.

Perlemorskyer

Mandag kveld dukket igjen opp de karakteristiske perlemorskyene over Oslo og Østlandet. Skyene oppstår når det er mye vind som dytter fuktig luft oppover i atmosfæren, har meteorolog Siri Wiberg hos Meteorologisk institutt tidligere forklart.

– Det er isskyer som ligger veldig høyt opp i atmosfæren. Når solen skinner mens den går ned, så skinner den på undersiden av skyene, forklarte Wiberg.

