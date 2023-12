Blir du Årets Profet i 2024?

2023 har vært preget av en berg-og-dalbane av hendelser verden om. Med gode stunder, skandaler og krig kan vi se tilbake på året med både glede, sorg og sinne.

Men nå går teppet snart ned for i år, noe som åpner for en stor undring:

Hva vil skje neste år?

Går Erna Solberg av som Høyre-leder? Annonserer Taylor Swift at hun vil holde konsert i Norge? Eller kanskje vinner England fotball-EM for første gang?

Dersom du er flink til å gjette, eller om du har synske evner, er dette en gledes dag for deg. For nå åpner vi påmeldingen til den største, og eneste, tradisjonelle nyttårskonkurransen Dagsavisen har å by på: Årets profet 2024!

Her kan du gjette på små og store begivenheter i det kommende året. Gjør det alene, eller samle familie og venner. For ved å svare på en rekke JA- og NEI-spørsmål kan det være du som stikker av med seieren og kan smykke deg med den gjeve tittelen «Årets profet» neste år.

Svarfristen er 7. januar, så det burde gi deg lang nok tid til å dra frem spåkula og se hva fremtiden bringer.

Lykke til!

[ Meld deg på årets profet her! ]

