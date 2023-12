– Vi fikk melding om hendelsen klokken 11.32. Skadeomfanget er ukjent, men det er meldt om personskader, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas til NTB.

Han forklarer videre at et veiskilt som vanligvis går over kjørebanen er kjørt ned og sperrer veibanen.

– Både politiet og ambulanse er på stedet. Det vil bli skiltet omkjøring, sier Aas.

[ Stoltenberg: – Jeg kommer ikke tilbake til toppolitikken i Norge ]