Tiltalt for drap – offeret ble skutt 20 ganger med spikerpistol

Av de 20 skuddene traff 11 hodet, sju i brystet og to i ryggen, skriver iFinnmark.

Marcus Unsal ble meldt savnet i juni. Han ble sist sett da han forlot hjemmet til sin mor 16. juni. Etter en omfattende leteaksjon ble han funnet død 26. juni i et utmarksområde i Tana.

Da Unsal ble funnet, hadde politiet allerede pågrepet og siktet den nå drapstiltalte mannen for uriktig forklaring. Den tiltalte har erkjent drapet, som politiet mener han var alene om. Han har også erkjent straffskyld.

– Siktede har forklart at bakgrunnen for handlingen var trusler i forbindelse med gjeld for narkotika, har politiet tidligere opplyst.

Den tiltaltes forsvarer Anja K. Hellander sier til iFinnmark at hennes klient har samarbeidet med politiet under etterforskningen.

– Han har lettet etterforskningen og gjort at saken kan komme opp så fort som den gjør, sier hun.

Rettssaken skal etter planen starte i Indre og Østre Finnmark tingrett i begynnelsen av 2024.

