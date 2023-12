Norwegian får kjøpe Widerøe – består som eget selskap

– Det har vært nødvendig å gjøre en grundig vurdering av oppkjøpet. Vi har nå konkludert med at dette oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i det norske markedet for luftfart. Derfor kan oppkjøpet nå gjennomføres, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

1,1 milliarder

Flyselskapene ble 17. november varslet om at tilsynet kunne stanse oppkjøpet. Etter at de har gitt sine tilsvar, har tilsynet gjort ytterligere analyser og vurderinger og kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å stanse oppkjøpet.

Det var i juli at flyselskapet Norwegian kunngjorde at de kjøper Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie, sa Norwegians konsernsjef Geir Karlsen.

Oppkjøpet vil ifølge Norwegian gi kundene et bedre rutetilbud, flere valgmuligheter og bidra til å sikre norske arbeidsplasser.

Skal bestå som eget selskap

Planen er at Widerøe fremdeles skal bestå som eget flyselskap, med egen merkevare, organisasjon og med hovedkontor i Bodø.

– Vi er to norske flyselskap som har levd side om side i mange år, og til sammen kjenner vi luftfartsmarkedet i landet svært godt. Nå vil vi sammen skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle våre passasjerer, og vi ser fram til at kundene kan reise enkelt og sømløst på tvers av rutenettverkene våre, sa Karlsen i sommer.

Til sammen vil selskapene fly totalt 107 ulike ruter i Norge. Av disse er bare er fem ruter overlappende.

Norwegian er det største norske flyselskapet og har rundt 4500 ansatte. Widerøe er det største regionale flyselskapet i Skandinavia med rundt 2500 ansatte. Selskapet flyr til 49 destinasjoner i Norge og Europa.

