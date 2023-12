Regjeringsadvokaten: Vanskelig å se for seg forsvarlige lettelser i 22. juli-terroristens soningsforhold

Partene i den sivile saken som Breivik har anlagt mot staten, hadde onsdag frist med å sende sine sluttinnlegg til Oslo tingrett.

Av regjeringsadvokatens argumentasjon går det fram at myndighetene ikke er enig i Breiviks framstilling om at hans soningsforhold bryter med menneskerettighetene.

8. januar starter rettssaken der Breivik for andre gang har saksøkt staten for å ha brutt menneskerettighetene knyttet til soningen sin og forholdene i fengselet. Han mener at tolv års isolasjon er nok, og at det nå må gjøres noe for at han kan treffe eller kommunisere med andre mennesker.

– Det er rettskraftig avgjort at soningsforholdene fram til 2017 ikke var uforholdsmessig belastende for Breivik. Det er de heller ikke i dag, slår prosessfullmektig Andreas Hjertland hos Riksadvokaten fast

I sluttinnlegget til retten skriver Hjetland videre at Breivik foreløpig har vist seg lite mottakelig for rehabiliterende arbeid.

– Det er altså vanskelig å se for seg hvilke større lettelser i soningsforholdene som er mulig og forsvarlig, går det fram av dokumentet til retten.

[ – Jeg ville vært død i dag uten denne behandlingen ]