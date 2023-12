Sindre Finnes har solgt aksjer for nær en halv million etter exit-løfte

Finnes gjennomførte tre salg for over 100.000 kroner tidligere i desember, ifølge Dagens Næringsliv.

Tidligere i høst ble det kjent at Høyre-lederens ektemann gjorde over 3000 aksjehandler mens kona var statsminister fra 2013 til 2021. Solberg har selv innrømmet at hun var inhabil i en rekke saker i de åtte årene hun styrte landet.

21. november lovet Finnes å slutte med kjøp av enkeltaksjer og finansielle instrumenter.

– Dette gjør jeg ikke med lett hjerte, da aksjehandel har vært en hobby for meg i mange år. Jeg mener det er viktig at så mange som mulig bidrar til økonomien gjennom å investere i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, samtidig som man sparer til seg og familien.

Uken før gjorde Solberg det klart at hun fortsetter som Høyre-leder og statsministerkandidat i stortingsvalget 2025.

