Industri- og næringspartiets leder tar en pause

Det bekrefter partiets fungerende leder, Joar Nesse, overfor Dagbladet.

– Vi hadde et møte før helga, og han tar seg en ferie. Vi har stått på 24 timer i døgnet i fire og et halvt år, og han har jobbet hardt for partiet, sier Nesse, som fra før er nestleder.

Waltherzøe ønsker ikke å kommentere pausen overfor Dagbladet, men henviser til den fungerende lederen.

Industri- og næringspartiet ble stiftet i 2020. På en rekke målinger i høst har partiet hatt en oppslutning over sperregrensa på 4 prosent.