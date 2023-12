Sogndal er ikke lenger isolert – 637 husstander forberedt på evakuering

Sogndal kommune har nå sendt ut forhåndsvarsel om evakuering til 637 husholdninger i Balestrand sentrum og rundt Esefjorden.

– Det er ikke sendt ut et evakueringsvarsel, men vi ønsker å varsle innbyggerne om at det kan bli aktuelt, slik at de kan forberede seg ved å pakke det mest nødvendige, sier ordfører Stig Ove Ølmheim i Sogndal kommune.

Skole er klar til å bistå

Årsaken til forhåndsvarselet er nedbør, stigende temperaturer og fare for ras. Kommunen opplyser samtidig at værsituasjonen er utfordrende, og at det er mange stengte veier.

– Det er viktig at folk tar dette på alvor, og at ingen går inn i rasområder eller områder der det er fare for ras, understreker Ølmheim.

Dersom det blir iverksatt evakuering, er det Sygna videregående skole som er evakueringssted, opplyser ordføreren. Rektor Frode Bøthun sier at de er innstilt på å bidra.

– Kommunen vil lede dette arbeidet. Det er vår jobb å være klare til å bidra. Det handler om å ha tak over hodet og et sted å være. Kommunen er i tett dialog med oss om dette, sier Bøthun til Sogn Avis.

[ Strammer til den høyreekstreme retorikken: – De forgifter vårt lands blod ]

Fortsatt stengte veier

Riksvei 5 mellom Skei og Sogndal ble åpnet like etter klokken 12.30.

– Det er fortsatt en del stengte veier, samt mye vær, sa trafikkoperatør Lise Kristoffersen i Vegtrafikksentralen vest til NTB like etter at strekningen åpnet igjen.

Hun oppfordret trafikantene til å fortsatt følge med på trafikkmeldingene før de legger ut på veien.

Ordfører Stig Ove Ølmheim opplyste tidligere lørdag at evakuering for innbyggere i deler av Balestrand sentrum og rundt Esefjorden vurderes i løpet av dagen. Utviklingen av værsituasjonen vil avgjøre dette.

Lørdag ble det satt krisestab i kommunen etter flere hendelser som følge av været.

[ Julegaver til kjæledyr: – Selger juleøl til hund! (+) ]