Politiet: Ingen skadd i skyting i Oslo sentrum – søk etter en eller flere gjerningspersoner

– Vi har sperret av åstedet og søker etter en eller flere gjerningspersoner, skriver politiet i Oslo på X (tidligere Twitter).

Klokken 21.24 meldte politiet at det var blitt avfyrt flere skudd mot en person ved Arkaden i Karl Johans gate i Oslo sentrum. En eller flere mistenkte løp fra stedet.

Tre timer tidligere ble flere skudd avfyrt ved Sinsen kulturhus lenger nord i byen. Det ble avfyrt flere skudd fra et skytevåpen i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer, opplyste Stokkli da.

Ifølge politiets vurderinger skal det ikke være fare for allmennheten i forbindelse med denne hendelsen. Politiets innsatsleder Anders Rønning opplyste at én person skal ha forsvunnet fra stedet i bil, mens den andre forsvant til fots. Politiet har ikke meldt at de har funnet noen av de to involverte i hendelsen på Sinsen.

- Det er ingenting som tyder på at det er en sammenheng mellom de to hendelsene per nå, men det er selvsagt noe vi undersøker, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Dagbladet.

[ Mannsdominerte energiselskaper: – Bare toppen av isfjellet ]