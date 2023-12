Kvinne tiltalt for drap i Bærum – mandag starter rettssaken

Natt til 29. september i fjor ble en mann funnet død utenfor en kommunal omsorgsbolig på Gjettum i Bærum der det blant annet er døgnplasser for psykisk helse og rus.

Ifølge tiltalen ble mannen påført en 8 centimeter dyp stikkskade som blant annet gikk gjennom hovedpulsåren, og han døde kort tid senere av forblødning.

Den nå tiltalte kvinnen ble pågrepet i like i nærheten kort tid etter at mannen ble funnet død. Politiet opplyste senere at de mener drapet skjedde innendørs i en leilighet ved 23-tiden onsdag 28. september.

Advokat Marte Svarstad Brodtkorb forsvarer den tiltalte kvinnen.

– Hun erkjenner at det er hun som har gjort det, sier Brodtkorb til NTB.

Den tiltalte kvinnen har sittet i varetekt siden hun ble pågrepet i fjor. Brodtkorp sier at tiltalte ser fram til at saken skal komme i gang.

– Vi tenker at det er veldig bra. Hun ønsker å få dommen og ta straffen sin, og hun ønsker å komme videre.

Det er satt av tre dager i retten til saken.

