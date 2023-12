Evakuering i Ullensvang videreføres til mandag – strømmen tilbake

Det ble klart på et beredskapsmøte i kommunen søndag ettermiddag. En ny vurdering blir tatt klokken 12 mandag, bekrefter ordfører Roar Aga Haug til NTB.

– Jeg har også vært i kontakt med de som er evakuert til Utne hotell. Etter forholdene har de det bra. Evakueringen har fungert veldig godt, sier Haug.

I tillegg til de evakuerte har over 20 husstander vært uten strøm søndag. Den har nå kommet tilbake, opplyser Haug.

Flere stengte veier

– Det har ikke oppstått store nye hendelser siden forrige møte. Vi har fire store stengte veier, i tillegg til en del kommunale veier, sier Haug.

Følgende veier var søndag fortsatt stengt:

* Fylkesvei 49 Austrepollen

* Riksvei 13 Byrkjenes

* Fylkesvei 550 Måge

* Riksvei 13 Brattlandsdalen

I tillegg er altså tre kommunale veier stengt. For Bleievegen og Skjeggedalsvegen er det omkjøring, mens Buervegen er helt avstengt.

– Vi har beredskap på ferjene i ett døgn til, det er vi veldig takknemlig for. I tillegg kommer det snart en større båt hit, som skal sørge for at folk kommer seg på jobb og skole i morgen, sier ordføreren.

Haug sier at kommunen gjennom dagen har fotografert med drone, slik at geologer skal kunne vurdere forholdene i området.

– Men vi har ikke kommet langt nok opp, da det har vært for dårlig sikt. Så vi må ta nye dronefotoer i morgen, sier han.

Meldt mer nedbør

Gjennom søndagen har også kommunens folk vært ute og åpnet bekker og lignende, opplyser Haug.

– Det kan få ganske store konsekvenser dersom det tetter seg for mye. I tillegg gjør Kystvakten en kjempejobb med å hente opp gjenstander fra sjøen, sier Haug.

Det er meldt mer nedbør i Ullensvang gjennom søndagen, men Haug sier at de har et håp om at det ikke skal bli for ille.

– Vi må bare rose alt av mannskaper og frivillige som har stilt opp. Samarbeidet har fungert veldig bra, konstaterer ordføreren.

