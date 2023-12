Kvinne kritisk skadd i frontkollisjon på Senja

– Ei eldre dame betegnes som kritisk skadd og flys til sykehus med luftambulanse, skriver Troms politidistrikt på X.

De opplyser at de ikke kan si noe mer om kvinnens skader. Det er ikke meldt om andre skadde personer, men én er sendt til legevakt for sjekk.

– Totalt tre biler var involvert. En kom over i motgående og traff to andre, den ene av disse hadde også henger som ble truffet i sammenstøtet. Ytterligere en person er sendt til legevakt for sjekk, skriver politiet.

Politiet opplyser at det tok tid å komme fram til ulykkesstedet. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

