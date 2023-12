Rekordhøyt antall barn i SFO

Økningen har vært størst blant andreklassinger. Blant dem har deltakelsen gått fra 79 prosent til 92 prosent.

Den kraftige økningen skyldes trolig at regjeringen i høst innførte 12 timer gratis SFO i uken også for alle andreklassinger.

– Vi har prioritert gratis SFO-tilbud for å utjevne sosiale forskjeller og bygge en sterkere fellesskole for alle. Dette har ført til at mange flere barn nå går på SFO, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Oppgangen er størst i Agder, der deltakelsen har steget med hele 23 prosentpoeng.

Neste høst utvides tilbudet om 12 timer gratis SFO i uken til å også omfatte tredjeklassinger. Deltakelsen blant denne gruppen ligger nå på 63 prosent. Bare 37 prosent av fjerdeklassinger går i dag på SFO.

– Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen. I SFO kan barna lære og utvikle seg gjennom lek, vennskap og fritidsaktiviteter. Prislappen på SFO skal ikke hindre barn fra å delta, sier Nordtun.

