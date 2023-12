Regjeringen vil forby forskjeller i innkjøpspriser for dagligvarer

Det foreslåtte forbudet skal bidra til å gjøre det lettere for små og nye dagligvareaktører å konkurrere med de store og etablerte aktørene.

– Konkurransen i dagligvarebransjen er ikke god nok. Markedene domineres av noen få store aktører, og det er krevende for nye aktører å etablere seg, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han peker på at få aktører har kontroll over sentrale deler av verdikjeden, butikkene, grossistene og til dels produsentene.

– Regjeringen foreslår at grossister og leverandører ikke skal kunne utnytte sin relative markedsmakt overfor små dagligvarekjeder, sier næringsministeren.

Han sier at mangel på konkurranse i dagligvarebransjen kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må, og at utvalget er dårligere enn det kunne vært.

– Siden regjeringen tiltrådte har vi vært tydelige på at vi ville ta grep for å bedre konkurransesituasjonen. Det er særlig viktig i en tid hvor prisene på mat og drikke har økt mer enn vi er vant med, sier Vestre.

