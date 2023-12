NTNU-rektor Anne Borg trekker seg

Det kom fram på et styremøte fredag.

Styremøtet ble holdt etter at rektoren kritiserte NTNU-forskerne Jonas Nøland og Martin Hjelmeland i et innlegg i Dagens Næringsliv 5. desember hvor hun hadde til hensikt å oppfordre til et godt debattklima.

– Den påfølgende debatten viser at jeg feilvurderte og bommet på mine intensjoner. Mine uttalelser og formuleringer ble oppfattet som refs av to NTNU-forskere, sier Borg i en pressemelding.

NTNU-rektoren har fått kritikk fra flere hold etter leserinnlegget.

– Den tvilen som har oppstått i denne saken, kan jeg ikke leve med i rollen som rektor. NTNUs rektor må ha stor autoritet og legitimitet både internt og eksternt. For meg er det NTNUs beste som teller. Jeg ønsker derfor å meddele styret at jeg fratrer som rektor ved NTNU med umiddelbar virkning, sier Borg.

[ Kommentar: Det er ikke vakkert når en NTNU-rektor går sammen med Norsk Industri og NHO om å strupe den akademiske ytringsfriheten ]