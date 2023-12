Bred støtte til Holden 4-utvalget – med ett unntak

Av André Lorentsen/NTB

Den første og viktigste konklusjonen fra utvalget er at frontfagsmodellen har bidratt til en god og balansert utvikling i norsk økonomi i flere tiår.

– KS er glad for at hele arbeidslivet står sammen i frontfagsmodellutvalget om at frontfagsmodellen er viktig og må videreføres, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten sier ingen annen lønnsdannelsesmodell vil gi samme positive effekt for norsk økonomi, konkurranseevne og arbeidsplasser som frontfaget.

– Nå må vi ta Frontfagsmodellutvalgets advarsel på alvor og unngå en «alles kamp mot alle» om arbeidskraften som igjen utløser lønnsspiraler, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten etter utvalgsrapporten.

Demper konflikter

Direktør Ole Erik Almlid i NHO sier rapporten tydelig viser verdien av frontfagsmodellen.

– Modellen har sikret konkurransedyktige bedrifter, god lønnsutvikling for brede grupper, høy sysselsetting og lav ledighet, samt balanse i utenriksøkonomien. I tillegg har modellen bidratt til å dempe konflikter i lønnsdannelsen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier frontfaget har vært avgjørende for norsk økonomi og en rettferdig lønnsutvikling for alle arbeidstakere i flere tiår.

– Nettopp derfor ba vi sammen med NHO om at dette utvalget skulle nedsettes. Vi er selvfølgelig glade for at utvalget er så tydelige som de faktisk er i sin konklusjon om frontfagsmodellens avgjørende betydning for norske arbeidstakere og bedrifter, også i fremtiden, sier hun.

Løser ikke bemanningskrisen

Unio og Akademikerne med sine til sammen 650.000 medlemmer mener imidlertid at utvalgets flertall ikke gir et troverdig svar på den bemanningskrisen som store deler av offentlig sektor står i.

Unio-leder Ragnhild Lied sier rapporten tydelig viser behovet for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen.

– Privat sektor bruker lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft. Det samme må være mulig i offentlig sektor dersom vi skal opprettholde kvaliteten i de offentlige tjenestene, og sikre nok kvalifisert arbeidskraft i offentlig sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Akademikerne stiller seg bak frontfagsmodellen, men mener samtidig at dagens praktisering av modellen fører til at mange arbeidstakere ikke får tilstrekkelig uttelling for investeringen de har gjort i lang utdannelse.

– Vi får ikke til grønn omstilling uten naturvitere og teknologer, og vi kan ikke møte eldrebølgen uten leger. Offentlig sektor sliter allerede i dag med å rekruttere og beholde jurister, psykologer og økonomer. Og det er mangel på lektorer i videregående skole, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne.

[ Pensjonsreformen: 30-åringer kan måtte jobbe til de er 70 ]