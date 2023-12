Selskaper med ulovlige fakturagebyrer trues med millionbøter

Etter Forbrukertilsynets syn krever Convene AS, Telenor Norge AS og Telia Norge AS ulovlig høye fakturagebyrer fra forbrukere. Det skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Nå har de varslet selskapene om at de vil fatte vedtak som forbyr den ulovlige praksisen.

– Vi ser alvorlig på at mange næringsdrivende ikke følger lovens regler som begrenser størrelsen på fakturagebyrer. Her er det åpenbart mange bransjer og selskaper som må sette seg inn i lovverket og snarest mulig endre sin praksis for å unngå lovbrudd, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Loven sier nemlig at et gebyr for å få en faktura ikke kan overstige selskapets faktiske kostnad med å fakturere.

Ice Communication AS valgte å endre sin praksis etter at Forbrukertilsynet åpnet en tilsynssak mot dem tidligere i høst.

De tre andre selskapene har fått frist til å endre sin praksis senest 18. januar 2024.

Om de ikke overholder fristen, vil de risikere høye ukebøter.

– Vi har varslet Convene om en bot på 3 millioner kroner per uke de eventuelt fortsetter praksisen, mens Telenor og Telia har fått varsel om ukebøter på henholdsvis 2,2 millioner kroner og 1,3 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

