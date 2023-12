Norge slipper inn i EUs helseunion

Torsdag gjorde EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic og helsekommissær Stella Kyriakides det klart at EU nå åpner døra til helseunionen.

– EU-kommisjonen vil nå intensivere samtalene med Efta-landene om et rammeverk for tettere samarbeid om saken, skriver de to i en pressemelding.

– Redusere sårbarhet

Norge har lenge kjempet for å komme med i EUs helseunion, som ikke er en del av EØS-avtalen. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) jubler over beskjeden.

– Dette er gode nyheter, og jeg er glad for signalene fra kommisjonen, sier hun.

I september besøkte hun Brussel for å kjempe for norsk innpass i helseunionen.

– Det eneste ansvarlige alternativet for Norge er å knytte seg til EUs helseberedskapssamarbeid. Derfor arbeider regjeringen for full norsk deltakelse – på så like vilkår som EUs medlemsland som mulig, sier hun i en uttalelse.

Opprettet i rekordfart

EUs helseunion ble stablet på beina i rekordfart etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen lanserte ideen under koronapandemien. Allerede sommeren 2022 var helseunionen en realitet.

– Som vi så under koronapandemien, var et sterkt samarbeid mellom partnere av enorm viktighet. Vi mener derfor at et tettere samarbeid mellom EU og Efta på helseberedskap vil øke effektiviteten og gi gjensidige fordeler, sier EU-kommisjonen.

I tillegg har EU opprettet et eget generaldirektorat, tilsvarende et norsk departement, for kriseberedskap – HERA.

Ukjent prislapp

Kommisjonen skal nå legge fram sin anbefaling for EUs ministerråd. Også i Efta-landene må vedtaket gjennom en formell godkjenningsprosess.

– Noen elementer kan allerede gjennomføres ved å inkorporere relevant EU-lovgivning i EØS-avtalen. Dette arbeidet vil nå gå raskt framover, skriver kommisjonen.

Hva prislappen blir for den norske deltakelsen i helseunionen, er foreløpig ukjent.

Høyre fornøyd, Rødt skeptisk

Høyre er uansett fornøyd med at EU nå åpner helsedøra for Norge.

– Høyre har over lengre tid vært tydelig på at regjeringen må gjøre mer for å sikre norsk medlemskap i EUs helsesamarbeid. Både koronakommisjonen og totalberedskapskommisjonen har slått fast dette, sier Erlend Svardal Bøe, som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité for Høyre.

Rødt, som ønsker å si opp EØS-avtalen, er derimot langt mer skeptisk. Stortingsrepresentant Seher Aydar vil vite hva den nye EU-tilknytningen innebærer.

– Det er uklart hvordan EU-samarbeidet vil påvirke både helseberedskapen og demokratisk forankring av krisehåndtering. Dette mener jeg helseministeren må svare grundig på, sier Aydar til NTB.

