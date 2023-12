LO ut mot renteheving: Mener Norges Bank har feiltolket mandatet

– Norges Bank vektlegger hensynet til inflasjon høyere enn hensynet til sysselsetting. Når vi nå ser fallende sysselsetting, men likevel høy inflasjon, så tolker de mandatet sitt på en sånn måte at de nå skal øke renta ytterligere. Det mener jeg er en feil tolkning av mandatet, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad til TV 2.

Han understreker at det er Norges Banks rett å gjøre det, men mener at politikerne må på banen og presisere at hensynet til sysselsetting bør veie tyngre.

Sjeføkonomen er skuffet og overrasket over rentehevingen og mener Norges Banks rentepraksis må under lupen. Han frykter at arbeidsledigheten nå kommer til å øke.

Det samme mener YS, som tror problemene særlig vil ramme bygg- og anleggsnæringen, hvor man allerede ser at ledigheten stiger.

– Det er klare tegn til at norsk økonomi kjøler seg ned. Arbeidsledigheten er på vei opp. Norsk økonomi har allerede fått en kraftig dose renteheving, og vi har ennå ikke sett de fulle konsekvensene av dette. Derfor mener jeg dagens renteheving var unødvendig, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud i en pressemelding.