Mann dømt for vold mot Palestina-aksjonist i Oslo

Det var like etter midnatt mandag 13. november at mannen oppsøkte tre personer som for tiden bor i telt utenfor Stortinget i Oslo. De tre personene aksjonerer mot Israels angrep mot Gazastripen.

Han slo den ene mannen to ganger i ansiktet med knyttet neve og sparket ham da han lå nede på bakken, ifølge dommen.

Mannen ble pågrepet kort tid etterpå. Politiet har uttalt til Avisa Oslo mannen var beruset og er kjent for politiet fra tidligere.

I den 30 sider lange dommen kommer det fram at mannen også er dømt for en lang rekke andre lovbrudd, som for eksempel å ha truet flere politibetjenter, tyverier, ransforsøk, ordensforstyrrelser, unnlatt å møte til soning og besittelse av narkotika.

