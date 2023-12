Aksjon mot smugling av kjæledyr avslørte flere kriminelle nettverk

– Nordmenn er glad i kjæledyr, betalingsviljen er stor og prisene ofte høye. Dette gjør at Norge er et attraktivt marked for kriminelle å smugle kjæledyr til, sier Tuva Brørby, politioverbetjent og nasjonal miljøkrimkoordinator i Økokrim, i en pressemelding.

Kontrollaksjonen som startet i juli i fjor og ble avsluttet i sommer, hadde som mål å avdekke ulovlig innførsel av hunder og katter.

EU anslår at den europeiske etterspørselen etter hunder er på åtte millioner individer årlig, med en estimert verdi på én milliard euro.

Resultatene fra aksjonen viser et betydelig omfang av organisert smugling. Det ble sendt 467 varsler til det europeiske meldesystemet iRASFF, og 47 rettssaker ble gjennomført i etterkant av aksjonen.

I tillegg ble flere kriminelle nettverk avslørt. Ifølge Økokrim har disse nettverkene stått bak ulovlig innførsel av 27.000 hunder og katter fra Russland og Belarus til EU og EØS i løpet av fire år.

