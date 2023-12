SV og Høyre vil stemme for ekstrabevilgning til NSM

Det bekrefter SVs fungerende kommunikasjonssjef Martin Grüner Larsen til NTB. Dermed har regjeringen flertall for forslaget.

Regjeringen har fremmet en proposisjon for Stortinget der man bevilger 200 millioner kroner ekstra til NSM slik at de skal kunne betale tilbake et lån til Norwegian Property. Lånet strider nemlig mot en rekke lover og regler, blant annet Grunnloven. Fredag gikk NSM-direktør Sofie Nystrøm av som følge av saken.

Ikke fornøyd med situasjonen

Tross at de stemmer for ekstrabevilgningen, er heller ikke SV spesielt fornøyde med situasjonen.

– At vi i det hele tatt står i en situasjon der en statlig etat har brutt Grunnloven, er utrolig. Det reiser en rekke spørsmål, som hvordan i det hele tatt dette er mulig, sier justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland til NTB.

Også Høyre vil stemme for en ekstrabevilgning.

– Vi mener dette er en svært alvorlig sak. Men vi har for vane å betale våre regninger i dette landet, og vi ønsker ikke at fellesskapet skal betale på et lån som aldri skulle vært inngått, sier Høyres nestleder Tina Bru til VG.

– Bør ikke forhaste seg

Jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo (UiO) er kritisk til det han opplever som hastverk fra regjeringen

– Dette lånet mangler sidestykke i norgeshistorien, og Stortinget må ikke forhaste seg. Her må vi først få klare svar, sier professoren til NRK.

Han mener det er uheldig om denne saken får en rask avslutning uten at de rettslige og faktiske sidene er avklarte.

SV og flere andre partier har invitert justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Stortinget for en redegjørelse om saken, noe Mehl har vært positiv til.

Les også: Tillitsvalgte varslet om problemer i NSM i 2022