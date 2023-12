Savnet rakettmotor funnet i Troms

Den ni meter lange og 1,6 tonn tunge forskningsraketten som ble skutt opp fra Esrange 24. april, kom ut av kurs, fløy over landegrensen og krasjlandet 15 kilometer inn i Norge.

Den landet i fjellet i Målselv, ikke langt unna Dividalen nasjonalpark, skrev Folkebladet etter hendelsen.

Raketten ble raskt funnet i god behold og ble transportert tilbake til romfartssenteret med helikopter, men rakettmotoren ble ikke funnet. Nå har det svenske romforskningssenteret Swedish Space Corporation i Kiruna, som sto bak oppskytningen, funnet rakettmotoren – og de ønsker den tilbake, melder TV 2.

«Det vises i den anledning til krav Norge stiller ved et havari på norsk territorium, herunder at norsk jurisdiksjon respekteres, at det ikke iverksettes tiltak for å hente ut vrakgods uten at dette er klarert med norske sentralmyndigheter.», heter det i kommunikasjonen mellom Norge og Sverige, skriver TV-kanalen.

Det fremgår at de får hente rakettmotoren, men det pekes blant annet på at motorisert ferdsel i utmark, inkludert landing og start med helikopter, er forbudt, med noen unntak. «Ingen av unntakene gjelder bergingsoperasjoner for nedfalne rakettdeler», heter det i dokumentet.

[ Kan øke risiko for overvekt, kreft og depresjon: – Øker i et rasende tempo ]