Mannen som er siktet for drapet på Frogner, varetektsfengsles i fire uker

Det ble klart mandag ettermiddag. Fengslingen er i tråd med begjæringen fra politiet. De fikk også medhold i at mannen kan holdes i isolasjon de to første ukene, samt brev- og besøksforbud i hele perioden.

– Det vil i løpet av dagen bli gjennomført en obduksjon av avdøde og oppfølgingsarbeid i den formelle identifiseringen, skriver Oslo politidistrikt.

Det var lørdag formiddag at den siktede selv tok kontakt med politiet. Da opplyste han at han hadde vært i en leilighet natten før, og at en mann hadde blitt skadd der.

Mannen husket ikke selv hvor han hadde vært, men etter rundt to timer fant politiet fram til leiligheten der de fant en død person. Ifølge TV 2 er avdøde en godt voksen mann. Politiinspektør Grete Lien Metlid sa lørdag til kanalen at det ikke er noe som tyder på at den siktede og den avdøde kjente hverandre før fredag kveld.

Det er fortsatt ikke avklart når det kan bli mulig med avhør av siktede. Hans forsvarer, advokat Espen Wangberg, sa søndag til NRK at mannen nekter straffskyld for drap.

– Vi vil ikke kunne si noe mer om hendelsesforløpet eller når relasjonen oppsto mellom siktede og nå avdøde før vi har kommet lenger i etterforskningen, skriver Oslo politidistrikt.

Aftenposten skriver at den siktede tidligere er dømt for å ha slått en annen mann i ansiktet med knyttet neve høsten 2019. Han ble dømt til fengsel i 120 dager.

