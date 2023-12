Dette googlet nordmenn mest i 2023

Av Sval Rosenlöw Eeg/NTB

Hvert år offentliggjør Google hva nordmenn har søkt mest på i løpet av året.

Årets søketrender er i stor grad preget av nyhetsbildet i 2023, med mange søk om krig, økonomi, helse og politikk.

– Årets søketrender er et speilbilde av hva som har opptatt nordmenn det siste året. I år viser listen at nordmenn er svært opptatt av hva som skjer i verden, og at vi er nysgjerrige og søker forståelse av hvordan ting fungerer, sier kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander.

Krig og politikk topper søkene

Krigene i Israel og Ukraina har i stor grad preget verdensbildet i 2023, og har gjort at flere nordmenn har brukt Google for å skaffe seg informasjon.

«Hva er Hamas?» toppet søkelisten for kategorien «Hva er…?”., og «Hva er Wagner-gruppen?» er nummer fire i samme kategori.

I tillegg er søket «Hvorfor er det krig i Israel?» nummer fem på hvorfor-listen.

– Krigen i Ukraina har heller ikke i år nådd sitt endepunkt, og vi har sett en grusom konflikt utspille seg på Gaza, noe som gjør det forståelig at folk søker etter mer informasjon. Det ville vært mer bekymringsfullt hvis behovet for informasjon ikke var der. Folk kommer til Google for å finne fram i verden, og det er årets liste nok et eksempel på, sier Ronander.

Søket «Hva er woke?» er også hyppig søkt blant nordmenn. «Woke», som oversettes direkte til «våken» på norsk, brukes om å være opplyst, samt oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling.

«Hvordan stemme?» er det mest søkte spørsmålet i hvordan-kategorien.

«Hvordan bli rik på et år?»

Søket «hvordan bli rik på et år» er nummer fem i kategorien «Hvordan …?".

2023 har vært et år preget av prisstigning, renteøkninger og en svak krone. Flere har hatt en strammere økonomi som følge av dette.

Det at mange ønsker å bli rike er ikke et nytt fenomen, men det kan tenkes at flere kjenner et ekstra behov for å tjene mer når økonomien strammer seg til.

Søket «Hvorfor er kronen så svak?» er også blant spørsmålene nordmenn har googlet mest i år.

Helse og kosthold

Tre av ti spørsmål på listen over «Hva er …?» handler om kosthold og trening.

«Hva er ultraprosessert mat?», «Hva er rødt kjøtt?» og «Hva er crossfit?» er spørsmål nordmenn har villet ha svar på i år.

Debatten om ultraprosessert mat har preget mediene den siste tiden. Nye studier har vist at ultraprosessert mat kan gi kreftfare. Likevel har det blitt diskutert hva som skal klassifiseres som ultraprosessert.

Nordmenn har også søkt hyppig på hvordan man kan bli kvitt slim i halsen og hvordan man får hjernehinnebetennelse.

I august ble det kjent at en 18 år gammel mann fra Bærum døde etter å ha fått smittsom hjernehinnebetennelse på russetur til Hellas.

Mer lystige søk

«Hvordan vaske dunjakke?» og «Hvordan bli brun?» er også del av årets søketrender.

I tillegg til hvorfor Israel og Australia var med i Eurovision Song Contest.

Filmen «Oppenheimer» er øverst på listen over topp ti filmer og serier, mens serien «The Last of Us» er på andreplass. Norske «Exit» tar tredjeplassen.

På listen over nordmenn som er mest søkt opp i 2023, er tidligere Ap-leder Reiulf Steen øverst på listen.

Steen døde 5. juni 2014, men NRKs fiksjonsserie «Makta» er basert på dramatikken i Arbeiderpartiet på 1970-tallet og den betente personstriden mellom ham og Gro Harlem Brundtland.

Les hva Reiulf Steens sønn Robert mener om «Makta» og Hvem er hvem i «Makta».

– Søketrendene viser at Reiulf Steen var en mer interessant person enn mange kanskje hadde trodd, og jeg har selv søkt opp og ned om norsk politikk på syttitallet mens jeg har fulgt «halvsannhetene» fra Youngstorget på skjermen, sier Ronander.

