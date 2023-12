Det nye byrådet i Oslo fjerner omstridt kjøttstopp i barnehagene

– Vi fjerner forbudet mot kjøtt i barnehagene! skriver Oslo Høyre i luke 10 i sin julekalender på Instagram.

Det var Nationen som omtalte saken først.

NTB får bekreftet fra byrådet i Oslo at finansutvalget torsdag i forrige uke stemte for et forslag om at barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler ikke skal pålegges å servere kjøttfri mat.

Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap stemte for forslaget, mens SV, MDG og Rødt stemte imot.

I september banket det forrige Oslo-byrådet igjennom at barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler skal slutte å servere kjøtt og i stedet gå over til å servere fisk og plantebasert mat.

[ Kan øke risiko for overvekt, kreft og depresjon: – Øker i et rasende tempo ]