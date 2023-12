Siktede i Frogner-drapet avhøres søndag: – Han er sterkt preget

Lørdag formiddag i 11-tiden ble Oslo politidistrikt oppringt av en ung mann og informert om en voldshendelse i en leilighet på Frogner. To timer senere gjorde politiet funn av en død person i leiligheten.

Senere den samme kvelden opplyste politiet at de har siktet den unge mannen som ringte politiet for drap. Han skal i løpet av søndagen avhøres. Der håper politiet å få et bedre bilde av hendelsesforløpet.

– Det pågår fortsatt avhør, etterforskning og tekniske undersøkelser. Vi jobber nå med å danne oss en tidslinje med bevegelser, når hendelsen fant sted og etter hvert dødstidspunkt, sier Metlid.

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt sier at den siktede avhøres søndag. (Javad Parsa/NTB)

Den avdøde er ennå ikke formelt identifisert, men politiet har en formening om personen er og har derfor varslet de pårørende.

NTB har søndag vært i kontakt med siktedes forsvarer Espen Wangberg, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

