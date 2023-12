Kvinnen bak gitteret blir symbolsk passet på av fangevoktere kledd i sort. Bak dem går hundrevis med tente fakler.

– Vi anslår at det er rundt 1300–1500 mennesker som startet i fakkeltoget, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet til NTB.

Han sier det hele går fredelig for seg og at de ikke har hatt noen problemer med gjennomføringen. Pedersen sier at de heller ikke forventer noen uroligheter.

