Tvillingene Ali og Kiana Rahmani fikk audiens på Slottet like etter Barnas fredsprisfest på Nobelsenteret.

De to er i Norge sammen med sin far for å motta prisen på vegne av morgen Narges Mohammadi fra Iran. Hun tildeles Nobels fredspris for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og kampen for menneskerettigheter og frihet for alle. Selv sitter hun fengslet i hjemlandet.

– Fredsprisvinner Narges Mohammadis liv kan bli farligere