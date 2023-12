Fredsprisvinneren ber verden gjøre mer for menneskerettigheter

I sitt nobelforedrag – som blir holdt av barna Kiana og Ali Rahmani – ber den fengslede iranske fredsprisvinneren verden reagere. Mohammadi er tildelt fredsprisen for sin årelange kamp for kvinners rettigheter i Iran og menneskerettigheter i verden.

– Jeg tror at globalisering av fred og menneskerettigheter er viktigere og mer effektivt enn globalisering av noen annen sak, sier fredsprisvinneren.

Hun påpeker at hun skrev nobelforedraget bak «fengselets høye og kalde murer». I foredraget kommer hun med krav om at verden – og særlig Vesten – gjør mer.

– Fanget i krig, terrorismens flammer og ekstremisme

– Jeg er en kvinne fra Midtøsten. En region som til tross for en rik sivilisasjon, nå er fanget i krig, terrorismens flammer og ekstremisme, sier hun.

En internasjonalt anerkjent pris som Nobels fredspris kan hjelpe, sier hun.

– Jeg er sikker på at den ubestridelige innvirkningen av Nobels fredspris på iranernes nyeste og mektige bevegelse for fred, frihet og demokrati vil være større enn styrken på min individuelle kamp og motstand, og det fyller meg med håp og inspirasjon, sier Mohammadi.

Hun omtaler det islamske regimet i Iran som et autoritært og kvinnefiendtlig teokrati. Den islamske republikken blokkerer politisk bevegelse, begrenser politiske muligheter og undertrykker både kollektive og individuelle handlinger, sier hun.

Kjemper for å overleve

Mohammadi påpeker at saken hennes – og saken til bevegelsen Kvinner, liv, frihet – i årevis har dreid seg mer om overlevelse enn bedring av livskvalitet.

Motet hun har vist ved å bli værende i Iran og kjempe sin sak er blitt hyllet av flere.

– Vi står i kampen for å «holde oss i live». Det er «livets virkelighet» for oss. Vi lever i kampen, bevisst og frivillig, og tar skritt som kanskje ikke garanterer oss et trygt liv.

Hun ber verden bidra.

– Det iranske folket vil utvilsomt fortsette sin kamp, men i dagens globaliserte verden spiller regjeringer, globale sivilsamfunn, inkludert internasjonale organisasjoner og institusjoner, mediene og uavhengige ikke-statlige organisasjoner en udiskutabel rolle, sier fredsprisvinneren.

Oppfordring til Vesten

Helt konkret sier hun at vestlige regjeringer ikke bør forsinke demokrati og menneskerettigheter ved å vedta strategier som fokuserer på en videreføring av regimets styresett.

– Det forventes at det globale, sivile samfunnet uten ytterligere forsinkelse vil gi sterkere støtte til det iranske folks innsats for demokratisk overgang og ikkevoldelig kamp for å oppnå fred, demokrati og menneskerettigheter, sier fredsprisvinneren.

Mohammadi sier at intet dokument er blitt krenket så mye som Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

– Det ser ut til at i en globalisert verden blir enten menneskerettigheter respektert internasjonalt, eller så vil brudd på menneskerettigheter fortsette å spre seg over landegrenser, sier hun.

– Hva er løsningen? Er det ikke på tide at verden raskt finner en enhetlig og helhetlig løsning?

