Nordmenn flest har ikke lest Fosse

85 prosent har ikke lest noe av nobelprisvinneren, mens resten vet ikke, skriver byrået i en pressemelding.

- Mange har til gode å oppdage bøkene til Jon Fosse. Uansett alder, kjønn eller bosted, så er det få grupper som peker seg ut som storforbrukere, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Undersøkelsen, som ble gjennomført kort tid etter at nobelprisen til Fosse ble kunngjort i oktober, viser også at kun 10 prosent kaller det sannsynlig at den neste boka de leser vil være av Jon Fosse. 53 prosent kaller det usannsynlig, mens resten sier verken eller eller vet ikke.

Godt voksne, kvinner og akademikere ligger noe over snittet, men det kommer av at disse gruppene generelt er mer interessert i kultur. Fordeler man lesingen på partipreferanse, svarer hele 25 prosent av Rødts velgere at de har lest noe av Fosse, mot kun 4 prosent av Frp-velgere.

Jon Fosse er ikke bare den første nordmannen som får litteraturprisen på 95 år, men den første som skriver på nynorsk og vinner nobelprisen. 30 prosent tror prisen vil øke interessen for Ivar Aasens mål. 46 prosent sier nei. Det er særlig på Vestlandet og i Midt-Norge at man har tro på økt nynorskinteresse.