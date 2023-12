Nå kan det være lurt å sjekke togtidene – rutene endres

Søndag 10. desember er det tid for den årlige ruteendringen for alle tog i Norge – og i hele Europa.

Vy opplyser at det blir flere avganger på flere av deres linjer, særlig på lørdager og søndager. Togene i Follo og Østfold får noen flere avganger i rushtiden.

Samtidig dobles antall avganger mellom Oslo og Göteborg. Nå skal det gå et tog annenhver time.

For noen toglinjer, blir det endret avgangstid. Vy har laget en liste med alle endringene som gjelder deres tog.

SJ Norge har også publisert en slik oversikt. De opplyser at en av nyhetene for dem er at de skal betjene den nylig åpnede Fåvang stasjon. Det skjer på grunn av Randklev bru kollapset i ekstremværet Hans.

Go Ahead Nordic opplyser at det blir noen endringer også på Sørlandsbanen og Jærbanen. De har lagt ut en oversikt på nettsidene.