– Vi har kontroll på bilfører og det er store trafikale utfordringer på stedet, opplyser Oslo politidistrikt.

Politiet skrev først at det var to personer som hadde blitt påkjørt, men det tallet er nå justert opp til tre. Én person fremstår som alvorlig skadd, mens de to andre fremstår som lettere skadd.

Veien er sperret forbi ulykkesstedet og politiet gjør avhør av vitner.