Over 480.000 kroner tilbakebetales etter Spleis-aksjon for «Bamsegutt»

– Det er blitt bedt om refusjon for til sammen 481.804 kroner, sier kommunikasjonssjef Tona Mesna i Spleis til Nettavisen.

Spleisen ble opprettet for å samle inn penger til hovedpersonen i NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt». Serien har fått kritikk etter at det ble kjent at mannen ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

Serien ble først satt på pause, men til slutt trukket på permanent basis.

Avisen skriver at mannen vil bli sittende igjen med litt over 3,6 millioner kroner fra aksjonen.

