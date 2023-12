Justisministeren om NSM-saken: – Er gjort alvorlig feil

På en pressekonferanse fredag ettermiddag sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) at det ble gjort alvorlige feil da NSM tok opp et eksternt lån på 200 millioner kroner.

– Låneavtalene er ulovlige, og det er gjort alvorlige feil, sa Mehl på pressekonferansen.

Lånet, med svært ugunstige vilkår, ble oppdaget i november. Det er inngått med eieren av bygget NSM har leid på Fornebu, Norwegian Property, opplyser Mehl.

Uten fullmakt

– NSM tok opp lånet uten fullmakt og uten å informere noen av departementene om låneavtalene. Låneavtalene er ulovlige, og det er gjort alvorlige feil, sa Mehl på pressekonferansen fredag.

Mehl beklaget NSM-sjefens avgang, og hun berømmet hennes innsats i arbeidet med Norges cyberforsvar, men understreket at det likevel var helt riktig av Nystrøm å trekke seg.

Departementet vil nå sette inn en midlertidig ledelse

Må avslutte lånet

Lånet med en svært ugunstige rentevilkår, vil bli innfridd umiddelbart.

– Regjeringen har i dag fremmet for Stortinget et forslag om en bevilgning på 200 millioner kroner. Vi er nødt til å avslutte et lån som innebærer klare brudd på regelverk og lover så raskt om mulig. Lånet har også ugunstige betingelser, sa Mehl, og la til:

– Norge har penger på bok – vi skal ikke og kan ikke ta opp lån.

Norwegian Property ASA er eid av Geveran Trading Co. Limited, som kontrolleres av den kjente norske investoren John Fredriksen.

Administrerende direktør i selskapet, Bent Oustad, bekrefter overfor NTB at de har en leieavtale med NSM.

Han vil sier Norwegian Property forholder seg til avtalen slik den står, men vil ikke kommentere saken eller leieavtalen ytterligere.

Kryptologi

– Som ved alle leieavtaler, gjør vi en vurdering av kreditten også. Dersom det er en leieavtale med den norske staten, er vi ikke så veldig bekymret for kreditten, uttalte Oustad til NRK fredag ettermiddag.

Bygget huser blant annet NSMs senter for kryptologi, som ble åpnet av justisministeren i oktober i år.

Senteret skal bidra til at Norge opprettholder og videreutvikler nasjonal kryptokompetanse, og gjøre landet bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer innen kryptologi.