Innfasingen av de nye F35-kampflyene får slakt av Riksrevisjonen

– Målet om full operativ evne i 2025 kommer ikke til å nås, og budsjetteringen har vært urealistisk, skriver Riksrevisjonen i sin vurdering.

F-35 er den største investeringen i offentlig sektor gjennom tidene.

Riksrevisjonen har undersøkt kjøpet. De konkluderer med at Forsvarsdepartementet i perioden 2012 til 2022 ikke har budsjettert slik at Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025.

– Forsvarsdepartementet har vesentlig undervurdert behovet for bemanning i kampflyorganisasjonen. Andre land som også har anskaffet F-35, som Nederland og Storbritannia, har for eksempel budsjettert med dobbelt så mange teknikere per fly som Norge.

– Sterkt kritikkverdig

Departementet har heller ikke budsjettert med nok penger til eiendom, bygg og anlegg knyttet til kampflyene, ifølge Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen skriver at vedvarende mangel på personell og kompetanse gjør at Luftforsvaret ikke fullt ut evner å oppnå kravene til full operativ kapasitet for F-35 i 2025.

– Det er sterkt kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å nå Stortingets ambisjon for kampflyvåpenet i 2025, til tross for at risikoene har vært kjent over lang tid, skriver Riksrevisjonen.

Ble gransket i 2019

Kampflyinnkjøpet ble også gransket av Riksrevisjonen i 2019, men funnene herfra har ikke blitt fulgt godt nok opp, ifølge den nye vurderingen.

– Riksrevisjonen erkjenner at det er satt i verk en del tiltak for å imøtekomme anbefalingene fra den forrige undersøkelsen. Tiltakene vil ikke være tilstrekkelige og har ikke vært iverksatt tidsnok for å nå Stortingets ambisjon for kampflyvåpenet i 2025, er konklusjonen.

