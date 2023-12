Høyesterett: Brødre får ikke erstatning for omsorgssvikt

Brødrene saksøkte kommunen i Nord-Norge med krav om erstatning fordi barnevernet ikke hadde grepet inn og iverksatt tiltak. De tapte i både tingretten og lagmannsretten, fordi kravet var foreldet.

Høyesterett kom til at erstatningskravene er foreldet, og domstolen viser til 20-årsregelen i foreldelsesloven:

«Kravet foreldes likevel seinest 20 år etter at den skadegjørende handling eller annet ansvarsgrunnlag opphørte. Dette gjelder ikke ved personskade, dersom skaden er voldt i ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet».

Høyesterett slår fast at det brødrene skal være utsatt for er mangelfull myndighetsutøvelse fra barnevernets side, og at det ikke kan likestilles med «ervervsvirksomhet».

«Myndighetsutøvelse er både prinsipielt og praktisk sett av en annen karakter. Når barnevernets manglende inngripen mot omsorgssituasjonen ikke kan likestilles med ervervsvirksomhet, er lovens vilkår for å gjøre unntak fra 20-årsregelen ikke oppfylt», skriver Høyesterett i sin dom.