– Vi er i en tidlig fase i etterforskningen. De avdøde vil bli obdusert tidligst torsdag, sier politiadvokat Linn Skaar Sætre til NTB.

Hun forteller videre at de avdøde er en mann og en kvinne i henholdsvis 40- og 50-årene.

– Vi har flere hypoteser om hvordan dødsfallene kan ha inntruffet. Det er for tidlig å si noe om årsaken på nåværende tidspunkt.

Politiet opplyser at de døde ble funnet klokka 2 i natt, etter at en nabo varslet om bekymring et kvarters tid tidligere.