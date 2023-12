Slankesprøyter testes på 6-åringer

78 barn i ni land deltar i den kliniske studien der de har fått en sprøyte daglig i 56 uker, melder P4 Nyheter.

Selskapet tester sprøyter med legemiddelet Liraglutid, som er samme virkestoff som brukes i medisinen Saxenda for voksne.

Kommunikasjonsdirektør Tor Frostelid i Nova Nordisk Norge sier at legemiddelet ikke er godkjent for bruk hos barn under 12 år i Norge.

Dersom medisinen får grønt lys i USA og Europa, tror professor Jøran Hjelmesæth at medikamentet raskt kan tas i bruk. Han er leder ved Senter for sykelig overvekt på Sykehuset i Vestfold.

– For de som trenger det, og som har alvorlig fedme, kan det absolutt være et godt verktøy i verktøykassen for oss som behandler barne- og ungdomsfedme, sier Hjelmesæth.

Medisinering og den første delen av studien ble ferdig i august i år, og resultatene kommer i januar 2027.

[ Hun mener kunstig intelligens er legenes nye superkrefter ]