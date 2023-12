Regjeringen og SV vil forby reklame for kredittkort

Det vi nå har, er et flertall som sier tydelig at det skal bli forbudt å veive kredittkortet oppi fjeset på folk, sier SVs Andreas Sjalg Unneland til VG.

– Det må bli slutt på at kredittkort veives foran ansiktet til mennesker med betalingsproblemer. Du skal ha en viljestyrke av stål for å stå imot et slikt trykk. Det vet bankene godt. Det er derfor de bruker så mye penger på slik reklame. Det gjør meg rett og slett forbanna. Nå setter vi en stopper for det, utdyper Unneland i en kommentar til NTB.

Forslaget ble lagt fram tirsdag, men blir formelt stemt over torsdag, skriver avisen.

En rapport fra NTNU har tidligere vist at nesten tre firedeler av nordmenn med høy forbruksgjeld, aldri blir kvitt den.

– Det er viktig for oss at folk som er i en desperat økonomisk situasjon ikke skal bli dratt inn i lånevilkår med høye renter som bare gjør situasjonen deres enda verre. Og det er derfor dette forbudet er så viktig, sier Arbeiderpartiets Hadia Tajik til VG.

