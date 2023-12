Politiet: To personer funnet døde i Øygarden

Politiet i Vest skriver i en pressemelding at de to døde ikke er identifisert, men at politiet har en formening om hvem de er. Pårørende er ikke varslet.

– Politiet har iverksatt etterforskning. Det er for tidlig å si noe om dødsårsak. Begge de døde vil bli obdusert, skriver politiet.

Operasjonsleder Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt sier til NTB at det er for tidlig å si noe om hva som kan være dødsårsaken.

Kriminalteknikere skal gjøre undersøkelser på stedet.

Politiet opplyser at de døde ble funnet klokka 2 i natt, etter at en nabo varslet om bekymring et kvarters tid tidligere.