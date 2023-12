Kunnskapsministeren freder eksamen på ungdomsskolen

– Vi kommer ikke til å fjerne eksamen, slo Nordtun fast fra talerstolen i Stortinget onsdag.

Nylig foreslo et utvalg å avvikle muntlig og skriftlig eksamen i grunnskolen, altså for tiendeklassinger. Nordtun har tidligere vært skeptisk til dette, men la ikke forslaget direkte i skuffen.

I spørretimen ble hun utfordret av Høyres utdanningspolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, om saken.

Han var bekymret for at regjeringen vil fjerne eksamen, men fikk et tydelig svar fra kunnskapsministeren.

– Han kan slå seg til ro med det, sa Nordtun.

– Det var en viktig avklaring, svarte Sanner senere.

