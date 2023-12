Kunnskapsministeren freder eksamen på ungdomsskolen

– Vi kommer ikke til å fjerne eksamen, slo Nordtun fast fra talerstolen i Stortinget onsdag.

Nylig foreslo et utvalg å avvikle muntlig og skriftlig eksamen i grunnskolen, altså for tiendeklassinger.

Nordtun har tidligere vært skeptisk til dette, men la ikke forslaget direkte i skuffen.

Utfordret av Høyre

I spørretimen i Stortinget ble kunnskapsministeren utfordret av Høyres utdanningspolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, om saken.

Han var bekymret for at regjeringen vil fjerne eksamen, noe kunnskapsministeren tydelig kunne avkrefte.

– Han kan slå seg til ro med det, sa hun.

– Det var en viktig avklaring, svarte Sanner senere.

Utdanningsbyråd: – En flott julegave

Nyheten blir tatt imot med glede hos byrådet i landets mest folkerike kommune, Oslo.

– Denne avklaringen er en flott julegave fra kunnskapsministeren, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) i Oslo.

Hun mener eksamen er en viktig kvalitetssikring av karakterene elevene får i ungdomsskolen.

– Jeg er lettet over at kunnskapsministeren sier seg enig med oss i dette, og nå betrygger elever og lærere om at eksamen ikke skal fjernes, sier Midtgarden.

Kunnskapsministeren har også gjort det klart at de nasjonale prøvene i skolen skal bestå.

Svake PISA-tall

Nordtun møtte onsdag i sin første muntlige spørretime i Stortinget etter at hun startet i jobben i oktober.

Flere av stortingsrepresentantene grillet henne om de svake norske resultatene i PISA-undersøkelsen, som kom tirsdag. Den internasjonale skoleundersøkelsen viser at norske 15-åringer har blitt betydelig dårligere i matte, naturfag og lesning mellom 2018 og 2022.

– Det var en alvorlig beskjed vi fikk i går, og det er viktig at vi gjør noe med det, sa Nordtun.

Hun mener skolen må bli mer praktisk og relevant for elevene, og at man må få kontroll på digitaliseringen.

Senere onsdag møter kunnskapsministeren organisasjoner og aktører knyttet til skolen for å diskutere PISA-resultatene.









